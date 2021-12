Nagelsmann: "Cambio di Pavard? Mi ha detto che doveva andare in bagno, poi è scappato"

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha raccontato i motivi della sostituzione di Pavard; il tedesco aveva inizialmente intenzione di togliere Musiala, ma reso inevitabile per l'impellente necessità del terzino francese, che ha lasciato improvvisamente il campo quando il gioco non era ancora stato fermato. "Benji - ha spiegato - è venuto in panchina e mi ha detto in francese che doveva andare in bagno. O almeno così mi è parso di capire. Poi ha giocato altri 15 secondi e dopo 2-3 passaggi, quando la palla era sull'altra fascia laterale, è scappato nello spogliatoio. Quando ho visto che non tornava, ho detto al quarto uomo che avremmo modificato la sostituzione... ed è andata bene"