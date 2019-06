Nela: "Giampaolo-Milan? Mi piace molto come allenatore, la sua Samp ha giocato bene"

Sebino Nela, ai microfoni di TMW Radio durante 'Maracanà', ha commentato così l'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan: "A me piace molto come allenatore, la sua Sampdoria ha giocato bene. Dobbiamo capire e aspettare le potenzialità della società. Non so se farà bene o peggio di Gattuso: fra due anni potremmo dare un giudizio positivo del suo lavoro".