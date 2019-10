Nela: "Giampaolo? Tempo di lavorare zero, il mercato lo hanno fatto i dirigenti"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Sebino Nela. Ecco le sue parole sul cambio in panchina al Milan: "Non ho parole. E' una vergogna quella che è stata fatta. Una società nuova sceglie uno dei migliori allenatori della passata stagione, che sarà stato ritenuto capace. Poi arrivano critiche e risultati negativi, poi al momento della vittoria lo mandano via. Tempo di lavorare zero, il mercato lo hanno fatto i dirigenti. La scelta è andata su Pioli, che neanche mi era venuto in mente. Non pensavo potessero andare via Giampaolo".