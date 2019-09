Nesti sul Milan: "Non ha raggiunto diversi obiettivi sul mercato, alla fine ci si attacca a chi è rimasto e a Rebic"

Carlo Nesti, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così del mercato estivo del Milan: "Il Milan, delle grandi, è quella che ha faticato di più sul mercato. Ci sono stati dei determinati obiettivi che non sono stati raggiunti, tra tutti Correa, inseguito per settimane. Avrebbe consentito a Giampaolo di mettere in pratica il suo modulo. Giampaolo ha continuato a lavorare su quel modulo salvo accorgersi che Suso non era adatto a fare il trequartista. Leao e Duarte ancora non hanno dimostrato di essere all'altezza dei titolari, alla fine ci si attacca a chi è rimasto e a Rebic".