Nico Gonzalez, parla il ds dello Stoccarda: "Se arriva l'offerta giusta, possiamo parlarne"

Tra i nomi accostati al Milan per il reparto offensivo, in vista della prossima stagione, figura anche il nome dell'attaccante argentino Nico Gonzalez. Il centravanti dello Stoccarda si è distinto per una stagione positiva e questo ha attirato l'attenzione di alcuni club come i rossoneri e il Borussia Dortmund. In merito ad una sua possibile partenza, il ds dello Stoccarda Sven Mislinsat ha parlato così a Sport 1: "Se arriva l'offerta giusta possiamo parlarne, per ora non sono arrivate proposte concrete, nemmeno dal Dortmund. Quando arriva un top club bisogna essere realisti e capire che lo Stoccarda può fare poco per convincere Gonzalez a restare. Per ora resta qui, ha un triennale con noi e non ci sono clausole d'uscita".