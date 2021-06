Novellino: "Donnarumma? Maldini si è comportato da signore"

Walter Alfredo Novellino, ex calciatore rossonero e attuale allenatore, si è così espresso a TMW sulla situazione legata a Donnarumma: "Hanno fatto di tutto per tenere Donnarumma. Maldini si è comportato da signore. Alla fine ha deciso di puntare su un portiere bravo e d'esperienza, Dispiace per Gigio ma la vita non si ferma e ripeto, il comportamento del Milan e di Maldini sono stati perfetti".