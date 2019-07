Ordine: "Krunic e Bennacer? A Giampaolo dico che non si può fare l'Empoli a Milanello"

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così del mercato del Milan: "Prima Krunic, poi Bennacer. A Giampaolo dico che non si può fare l'Empoli a Milanello. Per quello che hanno speso per Kurtic e quello che hanno speso per Bennacer, non era meglio riscattare Bakayoko? Colgo idee poco chiare: qualche giorno fa Milan e Fiorentina hanno parlato di Veretour e Cutrone. Poi oggi scopriamo che Cutrone resta".