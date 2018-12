Ordine: "Lotito si è mangiato le mani per non aver accettato l'offerta di Leonardo per Milinkovic-Savic"

Ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio 24, Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha dichiarato: "Lotito si è mangiato le mani per non aver accettato l'offerta di Leonardo per Milinkovic-Savic. Io mi chiedo se il giocatore ha fatto una sola grande stagione ed ora è in calo oppure vale tutti i soldi che chiede il suo presidente".