Padovan: "Il mancato recupero di Bologna-Inter rende il campionato falsato"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del rendimento del Milan. Queste le sue parole: "Lo scandalo è che la prima data utile per recuperare Bologna-Inter è il 19 aprile. Questo rende il campionato falsato anche perchè in quella data il Bologna sarà già salvo e non giocherà con lo stesso ardore"