Padovan: "Il Milan non è primo in classifica per caso"

Presente negli studi di SkySport24, Giancarlo Padovan ha commentato così il momento del Milan in vista del prossimo match contro il Napoli: "Non pensavo di arrivare di questa partita con il Milan davanti al Napoli in classifica. I rossoneri sono meritatamente in vetta. Questo è un campionato anomalo, può succedere di tutto. Il Milan non è primo per caso. Non so se resterà in vetta per tutto il campionato, ma sono sicuro che i rossoneri arriveranno in alto".