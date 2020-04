Paolillo (ex ag. Kakà) a MN: "Stregato dal primo momento in cui vidi Ricky con il San Paolo"

Gaetano Paolillo, agente FIFA ed ex rappresentante di Ricardo Kakà, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it: "Nel maggio del 2003 andai in Brasile a vedere alcune partite e tra queste anche una a Belo Horizonte tra Atletico Mineiro e San Paolo in cui c'era Kakà. In quella gara notai questo ragazzo, che rientrava da un infortunio. Era impressionante. Fece un gol e un assist, ma poteva fare altri 2-3 gol. Partiva da metà campo e si trovava al limite dell'area avversaria con una facilità incredibile. Mi impressionò tantissimo e chiamai Braida, dicendogli che avevo visto un giocatore formidabile. Lui mi rispose di andarlo a trovare una volta che fossi tornato dal Brasile. Dopo qualche giorno andai a vedere un'altra partita di coppa a San Paolo in cui Kakà non giocò bene, ma ormai mi aveva convinto. A fine partita andai sotto negli spogliatoi per conoscere il papà di Ricky. Mi presentai e gli chiesi in quale squadra sognasse di giocare in Europa suo figlio. Lui mi rispose: 'Il Milan'. A quel punto gli chiesi l'ok per lasciarmi 30 giorni di tempo per provare a portare suo figlio in rossonero e lui acconsentì. All'epoca Bosco non parlava italiano e io parlavo pochissimo il portoghese. Ci scambiammo i numeri di telefono e io tornai in Italia".

