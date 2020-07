Paquetà su Ibrahimovic: "Ha una storia incredibile. E' fortissimo e con la Juventus pensiamo di poter vincere"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lucas Paquetà ha parlato del suo momento personale e di quello della squadra rossonera. Il brasiliano ha parlato anche di Ibrahimovic spendendo parole al miele per lo svedese. Queste le sue parole sul fuoriclasse rossonero: "E' un grande calciatore, ha una storia incredibile, in campo dà grandi motivazioni, con lui possiamo essere più forti. Con la Juventus abbiamo fatto una grande partita in Coppa Italia, adesso è tornato Ibra che è fortissimo, siamo fiduciosi, pensiamo di poter vincere".