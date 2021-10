Paratici: "Il Milan ha fatto il possibile per trattenere Donnarumma ma alla fine è il giocatore che decide"

L’attuale direttore generale del Tottenham, Fabio Paratici, ha parlato di Gianluigi Donnarumma sul palco del Festival dello Sport di Trento, dicendo: “Bisogna essere dentro le situazioni per esprimere parere valido, ma penso che il Milan abbia fatto il possibile per trattenerlo. Ma alla fine c’è un calciatore che sceglie e firma. Un calciatore può anche pensare di fare esperienza differente, c’è un agente che gli consiglia e c’è un aspetto anche economico. In generale trovo sbagliato ‘disprezzare’ l’acquisto a parametro zero. Ti può capitare di perdere un calciatore a zero ma anche di prenderne uno a zero costi”.