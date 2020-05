Pellegatti: "Il Milan ha bisogno di una dirigenza a catena corta"

Intervenuto nella diretta Instagram di Luca Serafini, il giornalista sportivo di fede rossonera Carlo Pellegatti ha parlato della società rossonera. Questo il suo intervento: "La dirigenza rossonera ha bisogno di una catena corta e non di diversi dirigenti come nella situazione attuale. Se si guarda a società come l'Atalanta hanno l'accoppiata Percassi-Sartori, la Lazio Tare-Lotito e il Milan in passato aveva il trio Braida-Galliani-Berlusconi. C'è bisogno di una catena corta dove si capisce chiaramente chi prende le decisioni e non, come nel caso di Theo Hernandez, che non è chiaro chi lo abbia scelto tra Moncada, Almastdt e Maldini."