Piatek a MTV: "Ho vissuto un periodo difficile, ora testa alla Champions. Ad Abate ho detto che..."

Autore del primo gol di giornata, Kris Piatek ha parlato a Milan TV al termine di Milan-Frosinone: "La cosa più importante per me è la squadra, non il gol di oggi, ora aspettiamo la partita della Juventus che, in caso di risultato positivo, potrebbe avvicinarci alla Champions".

Il ritorno al gol: "Ho passato un periodo difficile, cinque-sei partite senza segnare non le avevo mai fatte. Sono sempre rimasto concentrato in allenamento e nelle partite, oggi il gol è stato importante".

Verso SPAL-Milan: "Spero si possa andare in Champions League, contro la SPAL ci giocheremo tutto".

Le parole ad Abate a fine gara: "Ho fatto le congratulazioni ad Abate perché al Milan ha fatto una carriera incredibile".

I chilometri percorsi in ogni gara: "Bisogna essere sempre insieme, anche nelle difficoltà. Per me è normale correre molto, anche così posso aiutare la squadra".

La passione per il mate: "Non so da dove viene, mi piace e mi fa sentire meglio"

Il momento del Genoa: "Mi dispiace, ma spero possano salvarsi all'ultima giornata".