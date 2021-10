Pioli a MilanTv: "Siamo stati squadra nei momenti difficili. Dispiaciuto per l'espulsione di Theo"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv nel post partita di Roma-Milan, Stefano Pioli ha parlato della partita con i giallorossi. Queste le domande e le risposte:

Sulle 10 vittorie nelle prime 11 partite.

"Sono dati importanti. Volevamo continuare questo momento, in 10 abbiamo rischiato qualcosina ma lo spirito della squadra è servito ad affrontare le difficoltà che abbiamo trovato. Bisogna saper interpretare la gara, a volte comandi e a volte subisci l'avversario. Abbiamo messo lo stimolo giusto, l'intervento corretto e la scivolata e abbiamo portato a casa una vittoria importante e sicuramente meritata per quanto fatto 11 contro 11"

Sulle polemiche arbitrali e l'arbitraggio di Maresca.

"Devo valutare la prestazione della squadra e hanno fatto tutto quello che dovevano fare per personalità, qualità, attenzione e caparbietà. Abbiamo giocato con coraggio e con il giusto approccio e questo è la cosa più importante"

Sull'espulsiome di Theo.

"Sono dispiaciuto per l'espulsione di Theo perchè è un giocatore importante e stava recuperando la condizione. Abbiamo fatto fatica in una partita che potevamo gestire meglio a livello di energie anche in vista delle prossime gare. Siamo stati però squadra nei momenti di difficoltà che non è semplice. Questo significa che stiamo diventando una squadra forte"