Pioli: "Abbiamo ancora tanta strada da fare. I tifosi sono stati fantastici"

Dopo la sfida contro il Liverpool, Stefano Pioli ha commentato così a Sky il percorso in Champions League del Milan: "Le avversari erano forti, sapevo della loro forza, pensavo forse che il Porto fosse meno forte, ma parliamo di squadre abituate a giocare in Champions. Abbiamo sofferto questa poca esperienza. Oggi era una partita da stare attenti e concedere poco, fino al loro primo gol non avevamo concesso molto. Il secondo gol subito ci ha tolto lucidità, ci abbiamo provato fino alla fine. Abbiamo bisogno di crescere e di fare certe esperienze. Abbiamo affrontato avversarie forti. Noi non siamo ancora pronti a competere con squadre come il Liverpool che è una delle candidate per vincere la Champions League. Abbiamo tanta strada da fare, lo sappiamo tutti. I tifosi sono stati fantastici, ci dispiace per loro. Cercheremo di fare sempre meglio".