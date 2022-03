Pioli: "Abbiamo fatto meno bene con le piccole ma dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Napoli-Milan. Queste le sue parole sui tanti punti contro le prime: “Sicuramente abbiamo fatto meno bene con le “piccole”, da qui alla fine non comunque non avremo tanti scontri diretti. Le nostre posizioni di vertice passeranno contro squadra che sono sotto di noi. Non metterei lo Spezia tra queste sconfitte, non doveva finire così. È chiaro comunque che le difficoltà ci sono per tutti, non siamo una squadra perfetta. Dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione, nelle prossime partite sarà importante l’atteggiamento e la qualità”.