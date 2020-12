Pioli esalta Calhanoglu: "Hakan è fantastico, non lo cambierei per nessun altro"

Stefano Pioli ha parlato così di Hakan Calhanoglu al termine di Milan-Lazio ai microfoni di DAZN: "Io credo che stiamo vincendo tante partite perché abbiamo giocatori molto forti. Non li cambierei con nessun altro, Calhanoglu fa parte di questi. Ok lo spirito ma poi serve la qualità. Calha è fantastico, è intelligente, sa muoversi bene, sa attaccare e sa raccordare il gioco, si sacrifica. Lo voglio a questo livello, è un top. Abbiamo tanti ruoli in cui siamo a un livello molto alto, dobbiamo continuare”.