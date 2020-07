Pioli: "Futuro? Non penso al 3 agosto. Ecco cosa voglio a fine campionato"

Sul suo futuro, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Io voglio solamente a fine campionato la soddisfazione di aver dato il massimo insieme ai miei giocatori in un club così importante. Credetemi, in questo momento non penso al 3 agosto. Per lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme, meritiamo di finire bene il campionato. Poi quelle che saranno le decisioni sul futuro le vedremo più avanti".