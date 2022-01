Pioli: "In alcune transizioni abbiamo sbagliato la scelta finale"

Intervenuto a Milan TV dopo lo 0-0 contro la Juventus, Stefano Pioli ha commentato così la prestazione della sua squadra: "In alcune transizioni abbiamo sbagliato la scelta finale, a volte abbiamo portato troppo la palla e siamo stati pochi lucidi. Nel secondo tempo non volevamo abbassarci, però è chiaro che non possiamo andare sempre a mille all'ora. La fase difensiva è stata fatta bene. Ora pensiamo alla prossima partita che ci darà molto del nostro futuro".