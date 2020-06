Pioli: "La panchina sarà sicuramente un fattore importante. Ci saranno dei cambi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spal-Milan, Stefano Pioli ha parlato dell'importanza della panchina. Queste le sue parole: "Ho sempre pensato che la panchina fosse importante nell'economia di una partita. Avere 5 sostituzioni ora sarà sicuramente un fattore importante anche perchè è impensabile avere sempre la stessa squadra ogni 3 giorni, quindi ci saranno dei cambi. Sarà normale fare dei cambi, non posso pensare di far giocare sempre gli stessi. Nelle prime tre gare abbiamo sfruttato il fatto di non aver giocato ogni tre giorni. Ora dovremo abituarci a questo e anche i giocatori devono capire che ci saranno dei cambi".