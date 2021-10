Pioli: "Non ci scanseremo in Champions per pensare al campionato. A Porto abbiamo disputato una partita mediocre"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan, Stefano Pioli ha parlato della trasferta di Champions con il Porto. Queste le sue parole: "Abbiamo disputato una partita mediocre sulla gestione della palla e sulla compattezza difensiva: lavorare sul cammpo ci ha aiutato a capire cosa non ha funzionato e cosa dobbiamo rimettere a posto per domani sera. Il Bologna ci creerà difficoltà. Se è meglio 'scansarsi' in Champions per pensare al campionato? Non è assolutamente nel nostro modo di pensare e nella nostra mentalità. È sempre meglio partire per un viaggio anche impossibile piuttosto che non partire proprio. Daremo il massimo sempre".