In merito al ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli ha dichiarato a Milan TV dopo la vittoria contro il Torino: "L'importante è che abbia superato l'infortunio. Ora deve ritrovare la forma. Vedremo se farlo giocare in Coppa Italia per dargli minuti o farlo lavorare in vista di Cagliari".