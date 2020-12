Pioli su Kalulu: "Con lo Sparta Praga mi è piaciuto molto. Può essere un jolly per la difesa"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma, Stefano Pioli ha parlato della prestazione di Kalulu con lo Sparta Praga. Queste le sue parole: "Durante gli allenamenti per via di varie indisponbilità lo avevo provato centrale, aveva fatto buonissime prestazioni, mi ha detto che si trova bene in quel ruolo. Mi è piaciuto, è una bella prova, può essere un jolly per la difesa, con possibilità di scelta ancora maggiori".