Pioli sul mercato: "Non si è creata la situazione per prendere un giocatore che potesse migliorare il nostro livello"

Alla vigilia del match contro l'Inter, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa sul mercato di gennaio: "Sono positivo e fiducioso, conosco le qualità dei miei giocatori. Devono sentirsi forti. La nostra è una scelta condivisa sul mercato, non si è creata la situazione per prendere un giocatore che potesse migliorare il nostro livello e allora abbiamo deciso di puntare sui nostri giocatori. Chi crede nei propri obiettivi deve sempre dare il massimo, anche quando il vento tira contro: proprio lì devi dimostrare di essere forte. Sono sicuro che siamo una squadra competitiva e vogliamo rimanere nelle prime posizioni del campionato".