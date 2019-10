Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha detto la sua sull’attuale Milan: "È una squadra che ha interpreti importanti in tutti i ruoli. Certo, ci vuole un po’ di tempo per assemblarli e trovare un’identità comune. Ma il Milan può ambire a traguardi di ottimo livello. L’importante è non pretendere tutto e subito. La società deve far lavorare Pioli".