Quagliarella su Gattuso: "Rino non muore mai. E il suo Milan gioca bene"

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Quagliarella, fra le altre cose, ha parlato anche di Gennaro Gattuso: "Gattuso allenatore? Di sicuro non è stato solo per la grinta: lui non muore mai, è una "macchina" da motivazioni, ma il suo Milan, prima di questo momento difficile, giocava anche bene. Un ricordo di Sudafrica 2010? Le sue urla: facevi un gol in partitella e mentre tornavi a centrocampo era già lì che ti guardava con una faccia spaventosa e ti gridava di non mollare. Le risate quando faceva l’amo: ti metteva un dito in bocca e ti trascinava così. La sua fame: non di cibo, di vittorie. Non ricordo qualcuno che l’abbia battuto a ping pong, ma ricordo flipper in tilt per la rabbia o calcio balilla sollevati di peso se perdeva. E voleva giocare sempre da solo contro due. A Rino posso solo augurare lunga panchina".