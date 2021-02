R. Bianchi sul Milan: "Grazie a Maldini sta ritrovando la mentalità 'da Milan'"

Rolando Bianchi, ex attaccante, ha commentato così il momento del Milan sul canale Instagram di Taca La Marca: "Il Milan sta ritrovando quella mentalità "da Milan", perché Paolo Maldini, anche nelle piccole cose, sta facendo vedere l'importanza che dà ad ogni singolo giocatore, facendo sentire la presenza della società. Maldini ha vissuto gli anni d'oro del Milan, essendo stato uno dei pilastri dello spogliatoio, sta riformando, con la sua presenza da dirigente, anche nella squadra questa mentalità ed è questo che sta facendo la differenza a Milanello, perché alla fine la qualità della rosa non è paragonabile a quella dell'Inter o della Juventus, ma sta avendo grandissimi risultati. È stato bravo anche Pioli a mischiare talvolta le carte, a far meno di alcuni giocatori importanti e a far rendere al meglio tutti i giocatori che ha".