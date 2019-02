RAI - Gasperini: "Gomez ha preso una botta, ripartiamo subito"

Dopo la sconfitta rimediata contro il Milan, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo trovato una squadra forte che ha legittimato la sua vittoria, fino al vantaggio avevamo fatto bene, poi alcuni episodi hanno dato una svolta alla gara e poi il Milan ha legittimato, ci rimane il rammarico di una gara che stavamo conducendo nel migliore dei modi, il Milan ha meritato ma non ci sentiamo ridimensionati. Piatek? Dobbiamo dare merito anche all'avversario, è stato capace di capovolgere la gara, quel gol preso a fine primo tempo ci ha tolto morale, altre volte abbiamo ribaltato le partite, oggi c'è stato un po' di calo ma ci servirà per il resto del campionato. Gomez? Ha preso una botta a inizio partita, ne ha risentito un po', questi ragazzi non possono dare il 100% in ogni gara, è stato utile per vedere qualche ragazzo giovane all'azione. Dobbiamo ripartire subito, il campionato è lungo e dobbiamo ripartire col morale bello alto".