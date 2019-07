Raimondi: "Donnarumma è destinato a rimanere, Kessie e Suso potrebbero garantire 60-65 mln. Su Depay..."

Ai microfoni di Radio Sportiva, Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, ha rilasciato queste parole sul mercato del Milan: "E' faticosissimo riuscire ad allestire una squadra in queste condizioni. Credo che sarà un mercato molto lento, che si sbloccherà verso la fine di agosto. Kessie potrebbe essere un indiziato per la cessione, anche perché il Milan è scontento di quello che ha fatto dal punto di vista disciplinare e rientrerebbe volentieri dei 30 milioni spesi. Per Suso, il tentativo della Roma è vivace e vivo. Donnarumma è destinato a rimanere, mentre Suso e Kessie potrebbero garantire 60-65 milioni che potrebbero essere reinvestiti su un difensore centrale e su un trequartista. Depay? Per Depay ci sono buone premesse, è in atto una vera trattativa. A livello di età, di ingaggio e di investimento sarebbe un obiettivo da Milan. Modric, invece, è una suggestione, ma nemmeno per la metà del suo attuale ingaggio potrebbe arrivare".