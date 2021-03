Rashford: "Ibra e Bruno Fernandes hanno una grande mentalità. La partita di domani è importante"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Manchester United, Marcus Rashford ha parlato della gara con il Milan. Queste le sue parole:

Come ti senti ora e quanto sei impaziente per la partita?

"È una partita importante per noi e mi sento positivo e ottimista. Nella prima prestazione abbiamo dimostrato che possiamo fare bene in posizioni difficili, ma ora, andando a San Siro, cercheremo di fare una prestazione dominante e di segnare gol".

Abbiamo capito che hai un problema alla spalla: potrebbe richiedere un intervento chirurgico dopo gli Euro?

"Mi concentro solo sulla prossima partita ed è così che affronto la cosa. Quello che è necessario dopo lo affronteremo dopo, ma il mio obiettivo principale è solo quello di essere disponibile per le partite".



Come valuteresti la tua forma in questa stagione?

"Ogni anno è diverso e come giocatori l'unica cosa che possiamo fare è prepararci al meglio, allenarci bene e affrontare la partita in modo positivo, anche se sei stanco o affaticato. Questa è l'atmosfera che il manager ha portato al club. I giocatori sono contenti di questo e capiamo che ogni partita può non andare come era stata preparata"

Cosa significherebbe andare avanti e vincere questa competizione?

"Questo è l'obiettivo quando purtroppo siamo stati eliminati dalla Champions League, l'obiettivo era di vincere l'Europa League. Qualsiasi cosa di meno di questo, so che non renderà felice la squadra, il manager, lo staff. Faremo del nostro meglio per vincere questa competizione".



Sei preoccupato per il tuo recupero o il tuo rientro dopo gli infortuni?

"Conosco il mio corpo e so cosa posso fare fisicamente e questo è tutto. Prendo una partita alla volta ed è la vita del calciatore. Possiamo riposare quando ci ritiriamo e per ora voglio giocare il più possibile. Recupero abbastanza bene dalle partite e dagli infortuni non ho dubbi, quindi non ho preoccupazioni".



Che impatto ha avuto Zlatan Ibrahimovic sulla tua carriera e ci sono paragoni con Bruno Fernandes?

"Sì, si può dire così. Mentalmente, sono entrambi forti e vogliono vincere le partite. Questa è l'atmosfera e la cultura di questo club, quindi dobbiamo iniziare a farlo ora; dobbiamo iniziare a vincere trofei e fare passi in quella direzione. La partita di domani è un'opportunità per noi di fare un passo avanti".