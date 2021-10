Ravanelli: "I giocatori del Milan sono disposti a fare qualsiasi cosa per il club e per Pioli"

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Tatarusanu ha un compito molto difficile, in questi anni ha giocato veramente poco. Avrà a disposizione una grande chance, ma avrà bisogno di un grande Milan, voglioso e determinato. Queste difficoltà daranno grande forza ai rossoneri; il Milan ha cambiato pelle da aquando è arrivato Pioli, hanno grande fame di vittoria e col Verona faranno una grande partita, perché i giocatori sono disposti a fare qualsiasi cosa per questo club e per questo allenatore. Sarà un Milan veramente difficile da battere quest'anno".