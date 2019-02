RMC SPORT - Gentile: "Corsa Champions? Milan strada giusta. Difesa blindata e Bakayoko insostituibile"

Riccardo Gentile, giornalista di Sky Sport, a RMC Sport Live Show ha parlato così del Milan nella corsa Champions League: "I numeri ci stanno raccontando che in questa fase della stagione il Milan ha risolto un problema in difesa perché prima la squadra di Gattuso prendeva sempre gol. All'interno di questa stagione c'è una macchia che è quella dell'eliminazione dall'Europa League. Dalla partita di Atene il Milan poteva o sprofondare o ripartire e Gattuso è riuscito a ritrovare la strada giusta. L'inserimento di Bakayoko che è diventato insostituibile che può aiutare la squadra a non prendere gol. Da quando c'è lui il Milan è cambiato. Il mercato di gennaio ci racconta, almeno adesso, di un affare fatto dal Milan lasciando andare Higuain e prendendo Piatek che ha il vizio di prendere la porta sempre. E poi c'è Paquetà, un ragazzo di 21 anni che arriva dal Brasile, che non ha avuto bisogno di tempo per inserirsi"