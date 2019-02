RMC SPORT - Lucarelli: "Quarto posto? Fino al Torino sono tutte in gioco"

L’ex giocatore, ora allenatore, Cristiano Lucarelli è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà e sulla lotta al quarto posto ha spiegato: "Fino al Torino sono tutte in gioco. Mancano ancora tante partite, i tre o quattro punti di distacco lasciano il tempo che trovano. E’ ancora tutto aperto. Come tutti i periodi del campionato ora ci possono essere squadre che stanno meglio o peggio, e magari tra mese è tutto il contrario. Ora è complicato fare una previsioni. Se si parla di valori, Roma e Inter hanno qualcosina in più dal punto di vista tecnico. La Sampdoria gioca il calcio più bello da vedere. Non mi sento di escludere nessuno dalla lotta al quarto posto. L’Inter sicuramente deve ritrovare la squadra di inizio stagione, ed evitare voci che possano destabilizzarla. A chi giova far uscire la notizia di Conte avvistato vicino - o lontano - la sede dell’Inter? Sicuramente non aiuta la squadra nerazzurra alla vigilia di una partita importante come quella contro il Bologna. Marotta ha dei valori ed è un professionista esemplare: se davvero avesse voluto vedere Conte non lo avrebbe fatto alla sede dell’Inter e neanche a Milano".