RMC SPORT - Ponciroli: "Buon risultato per il MIlan. Non mi è piaciuto Paquetà"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport LIve Show è intervenuto al termine di Lazio-Milan, andata della semifinale di Coppa Italia: "La Lazio ha avuto tante occasioni e non è riuscita a segnare per centimetri. Il Milan porta a casa un buon risultato visto che poi si giocherà la gara a San Siro in gara secca. Complicato parlare oggi del ritorno perché tra due mesi saranno due squadre completamente diverse. Non ho visto un gran Milan che però ancora una volta non ha subito gol e questo è un dato importante. Questa sera non mi è piaciuto molto Paquetà mentre Donnarumma continua a essere un fattore importante. Nella Lazio non mi ha convinto più di tanto Immobile che sta perdendo un po' il fiuto del gol anche se non sta bene fisicamente e dobbiamo aspettare a dare un giudizio definitivo. Io sono innamorato di Correa ma è troppo altalenante. Leiva invece ha fatto una gran partita".