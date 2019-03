RMC SPORT - Scanzi a MN: "Sono un po' preoccupato per la condizione fisica del Milan, il Chievo sarà un bel test per i rossoneri"

In merito al momento del Milan, Andrea Scanzi, noto giornalista, ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "Sono un po' preoccupato per la condizione fisica della squadra. Contro il Sassuolo, bene il risultato, qualche mese fa una partita non avremmo vinto una partita così, però devo dire che non abbiamo giocato bene. Ho visto una squadra in difficoltà, il match contro il Chievo sarà un bel test per i rossoneri".