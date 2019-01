RMC SPORT - Serena: "Piatek può sostituire Higuain"

Aldo Serena, ex attaccante sia del Milan sia della Juventus, a RMC Sport Live Show: “Vista la condizione di Cutrone ci penserei bene a chi far giocare dal primo minuto. Io qualche dubbio su chi far giocare titolare ce l’avrei”.

Piatek sostituto di Higuain?

“Il Milan deve avere una rosa adeguata per puntare alla Champions. Piatek è un attaccante vero ma non ha le caratteristiche di Higuain, giocatore che stimo molto e che può ancora fare tanto. Higuain è un attaccante completo anche se in carriera è mancato in alcune partite importanti. Sono rimasto molto deluso dal suo rendimento, Piatek può sostituirlo come uomo gol perché vede molto bene la porta”.

Di cosa non è soddisfatto Higuain?

"Le motivazioni che Higuain aveva quando ha accettato il Milan erano sicuramente elevatissime. Nel Milan non ha trovato la qualità tecnica che invece aveva nelle sue squadre precedenti. Magari ha sofferto questa differenza anche di palleggio con i compagni ma un campione come lui doveva reagire meglio".