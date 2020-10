Roma, Fonseca a Sky: "Gara equilibrata e pareggio giusto. L'arbitro? Capita, ha sbagliato per entrambe le squadre"

Paulo Fonseca è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-Roma.

Sulla gara: "E' stata molto equilibrata, siamo andati subito sotto, poi la squadra ha reagito bene con coraggio. Abbiamo sbagliato le ultime decisioni negli ultimi metri".

Sui rigori: "Non devo commentare, tutti noi abbiamo giorni in cui sbagliamo, ha sbagliato per entrambe le squadre".

Sul momento: "Volevo vincere questa partita ma visto quanto successo è un risultato positivo".

Sugli attaccanti del Milan: "Ibrahimovic è un attaccante centrale, Leao è veloce, attacca la profondità più volte".

Sugli obiettivi: "Vogliamo fare meglio della scorsa stagione, pensiamo a partita dopo partita, adesso c'è l'Europa League".