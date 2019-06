Roma, Totti assicura: "L'unico allenatore che ho sentito è Conte. Mai chiamato Gattuso"

Nella conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni da dirigente della Roma, Francesco Totti ha dichiarato di aver contattato un solo allenatore nelle scorse settimane, cioè Antonio Conte: "L'unico allenatore che ho sentito è Antonio Conte. Mai sentiti Mihajlovic, De Zerbi, Gattuso o Gasperini, nemmeno via sms. Non è mai successo. Io ho contattato solo Conte, il resto è tutta fantascienza e io per stupido non ci passo. Tutte le cose che fanno passare corrisponde allo zero per cento di verità".