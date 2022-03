Sacchi: "Il calcio italiano non è lontano dalle top squadre in Europa"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del Milan, ha parlato del livello del calcio italiano ai microfoni della Gazzetta dello Sport, in seguito all’eliminazione dell’Inter in Champions League contro il Liverpool. Sacchi ha detto: “La doppia sfida fra Inter e Liverpool ci ha detto che non siamo lontani dalle squadre di altissimo livello, però si deve insistere nel lavoro. Bisogna avere un gioco collettivo, dove tutti partecipano alla fase difensiva e a quella offensiva, bisogna fare più pressing e soprattutto bisogna tenere presente che le squadre straniere sono più brave ad attaccare che a difendere”.