Sagna su Ibrahimovic: "Farà la differenza anche in Serie A"

Bacary Sagna, terzino francese del Montréal Impact, è stato intervistato da Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic, suo avversario in MLS fino a poco tempo fa: "Ibra non è cambiato molto, è fortissimo. Lui vuole fare sempre gol, ha cambiato i Los Angeles Galaxy. Ha voglia di fare bene. Gli piace molto giocare a calcio e si vede quando scende in campo. Farà la differenza anche in Serie A, giocare a calcio per lui è naturale. Fa tutto bene e ha voglia di vincere, queste sono le cose fondamentali che devi avere per giocare a calcio. Non gli fa piacere perdere e ha sempre voglia di vincere, per questo gioca ancora a 38 anni".