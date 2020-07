Sannino su Szoboszlai: "Ha grandi qualità, se migliora la fase difensiva diventa un giocatore completo"

Beppe Sannino, intervistato da tuttomercatoweb.com, ha parlato così di Domink Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo che piace molto al Milan: "L'ho visto giocatore in Nazionale, ha grandi qualità tecniche. So che c'è il Milan su di lui. E' un giocatore importante, ma giocare in Italia è difficile. C'è tanta tattica nel nostro campionato, chi arriva dall'estero fatica un po' all'inizio. Lui è molto bravo in fase difensiva, ma in Italia deve fare bene entrambe le fasi. Se migliora in quella difensiva, può diventare un giocatore completo".