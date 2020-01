Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Andrea Saronni, giornalista di Tgcom24, ha parlato del ritorno di Caldara a Bergamo. Queste le sue parole: "Caldara? Operazione win-win per l'Atalanta. Non credo che i nerazzurri lo abbiano ripreso per affetto. Questa seconda parte di stagione poteva far comodo per capire se il giocatore può essere utile al Milan oppure no"