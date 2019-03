Sartori a Sky: "Brand Milan? Enorme valore internazionale, con le vittorie i ricavi cresceranno notevolmente"

Ospite al programma serale 'Football benchmark' su Sky Sport 24, Andrea Sartori di KPMG ha analizzato il valore del brand del Milan ed i progetti di Ivan Gazidis: "Brand Milan? Il valore internazionale è enorme, nel mondo ci sono ragazzini che indossano maglie rossonere ovunque. Rispetto all'Arsenal, l'ultimo club di Gazidis, i ricavi commerciali dal brand non sono così diversi. Qualora il club di via Aldo Rossi tornasse a vincere, la crescita dei ricavi sarebbe notevolissima, calcolando che la scorsa stagione senza trionfi ha comunque generato 78 milioni rispetto ai 121 dei Gunners. Parlando invece del valore d'impresa, il gap fra le due società è incredibilmente ampio: l'Arsenal, il 1 gennaio 2018, viene valutata quattro volte rispetto al valore del Milan, 2 miliardi e cento contro i 514 milioni del Milan. La crescita dei Gunners con Gazidis è sempre stata costante, nonostante i risultati non ottimi sul campo. Questo indica come la via possa essere ripetuta anche in Italia, portando i rossoneri ad un incremento continuo nei prossimi anni".