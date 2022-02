Sassuolo, Carnevali ha parlato del futuro di Scamacca e Frattesi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, si è così espresso su Il Messaggero sul futuro di Scamacca e Frattesi: "Scamacca, essendo un attaccante, ha tantissimo mercato ed è già in orbita nazionale. L’Inter è stata tra le prime ad informarsi, ma ha ricevuto richieste anche dall’estero. Per il momento non ci sono chiusure o accordi. Bisogna capire qual è il momento giusto anche per loro. Frattesi? La Roma non avrebbero mai voluto cederlo. È stata una trattativa lunga e complicata. Il club giallorosso credeva molto in questo ragazzo, ma ci sono dei momenti in cui è preferibile scegliere la piazza dove giochi di più. Deve crescere molto, ha dei margini incredibili: ha già fatto una gavetta in B e disputato diversi campionati".