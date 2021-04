Sassuolo, Palmieri: "Super League? Maldini mi è piaciuto. Grande campione e grande uomo"

Nella sua intervista a TuttoMercatoWeb.com il responsabile del settore giovanile del Sassuolo, Francesco Palmieri, ha parlato anche del tema Superlega: "La penso esattamente come il nostro ad Carnevali e De Zerbi. Nel calcio bisogna sognare, senza inventarsi qualcosa di strano dall'oggi al domani. Sono stati sbagliati anche i modi e i tempi. Devo dire che ieri sera mi sono piaciute molto le parole di Maldini, è stato un campione ed è un grande uomo. Quando si vuol proporre una novità, bisogna coinvolgere tutti e in più serve rispetto per tutti, questo è molto importante. A proposito di sogni, io a 17 anni giocavo in Promozione e a 30 in A. Devi poter poter coltivare il sogno. Tenendo sempre presenti anche la passione e i sentimenti dei tifosi".