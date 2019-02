Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic ha speso parole d’elogio per Gennaro Gattuso: "Non sono sorpreso. Sta facendo bene perché anche da giocatore era uno ordinato, che gestiva e non temeva di lavorare e allenarsi. Negli ultimi tempi la squadra e il gioco sono anche migliorati. A lui il compito di riportare il Milan in alto".