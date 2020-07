Scamacca: "Ibra 'dio del calcio', ma non paragonatemi a lui. Vi racconto un aneddoto su Donnarumma"

Gianluca Scamacca, attaccante dell'Ascoli in prestito dal Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a calciomercato.com nella quale ha parlato così del suo futuro e del paragone con Ibrahimovic: "In questo momento non sto proprio pensando al futuro. Abbiamo ancora un obiettivo importantissimo da raggiungere con l'Ascoli e che non possiamo lasciarcelo sfuggire. Il paragone con Ibra? E' un grande onore essere accostato al 'dio del calcio', ma preferisco costruirmi la mia strada con la mia identità".

Il giovane centravanti ha poi raccontato un aneddoto sul Torneo di Viareggio che ha giocato con il PSV: "Nella partita col Milan, Donnarumma ha provato a farmi un dribbling, io gliel'ho portata via e ho fatto l'assist per il gol di un compagno. Alla fine di quella stagione sono andato all'Europeo Under 17 sotto età e in Nazionale ho ritrovato Gigio, quando mi ha rivisto mi ha detto 'Strunz'".