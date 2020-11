Scaroni: “Il segreto della squadra sta nella strategia disegnata da Gazidis con Maldini. Elliott? Sempre al nostro fianco"

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Gr Parlamento' Paolo Scaroni ha parlato di tanti temi tra cui l'apporto del fondo Elliott. Queste le sue parole:

Sul fondo Elliott: “Il fondo Elliott ha investito tantissimo in questi anni, in cui abbiamo registrato perdite quasi da record affrontate iniettando denaro nel club con un impegno molto consistente. Non vedo programmi a breve termine, al contrario mi sento rassicurato dal fatto che il fondo Elliott continuera’ ad essere al nostro fianco”.

Sul progetto: “Il segreto della squadra sta nella strategia disegnata da Gazidis con Maldini su input di Elliott. Abbiamo la più giovane squadra d’Europa e su questa base abbiamo inserito giocatori esperti come Ibrahimovic, ma non solo. Da qui deriva un equilibrio che rende la nostra squadra divertente e saggia nel momento giusto. Il progetto prevede la costruzione di una squadra che vince e sia anche economicamente sostenibile”.